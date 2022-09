Ukraine: le président Volodimir Zelensky victime d’un accident de voiture

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a été victime d’un accident de voiture ce mercredi à Kiev, alors qu’un véhicule à percuté son cortège, a annoncé son porte-parole, Sergueï Nikiforov rapporté par le Daily Mail.

«À Kyiv, une voiture est entrée en collision avec la voiture du président ukrainien (Volodimir Zelensky ) et des véhicules d’escorte. Les médecins qui accompagnaient le chef de l’Etat ont apporté une aide d’urgence au conducteur de la voiture. Le président a été examiné par un médecin, aucune blessure grave n’a été constatée. Les forces de l’ordre découvriront toutes les circonstances de l’accident », a déclaré Sergueï Nikiforov dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Selon le média britannique, l’accident s’est produit quelques heures après la visite du président Zelenski à Izium, une ville sous contrôle russe reprise par les forces ukrainiennes. Lundi, le président ukrainien a annoncé que son armé a repris près de 6 000 km2 de territoire contrôlé par les forces russes lors de sa contre-offensive lancée début septembre. « Depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6 000 km2 de territoire ukrainien dans l’Est et le Sud, et nous continuons d’avancer », avait déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et repris par Le Point.