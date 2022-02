Ukraine: le Parlement accorde aux citoyens le droit de porter des armes à feu et à se défendre

Sur fond de craintes d’une escalade militaire par Moscou, le Parlement ukrainien a approuvé mercredi en première lecture un projet de loi autorisant les Ukrainiens à porter des armes à feu et à se défendre.

Le Parlement ukrainien a voté mercredi l’approbation en première lecture d’un projet de loi qui autorise les Ukrainiens à porter des armes à feu et à agir en état de légitime défense. « L’adoption de cette loi est pleinement dans l’intérêt de l’État et de la société », ont déclaré les auteurs du projet de loi dans une note, ajoutant que la loi était nécessaire en raison des « menaces et dangers existants pour les citoyens de l’Ukraine ».

L’une des pires crises de sécurité en Europe depuis des décennies se déroule après que le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance de deux zones de l’est de l’Ukraine et a ordonné le déploiement de troupes dans l’est du pays. Les forces armées ukrainiennes ont annoncé mercredi un plan de mobilisation dès mercredi des réservistes sur fond de craintes d’une escalade militaire par Moscou.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi ses ressortissants à quitter la Russie au plus vite, du fait du risque d’escalade militaire par Moscou. Le chef de la diplomatie américaine a décidé qu’il ne rencontrerait pas comme prévu son homologue russe Sergueï Lavrov jeudi à Genève. Antony Blinken estime que la rencontre « ne fait plus aucun sens ». Annonçant dans une allocution les premières mesures de rétorsion américaines, Joe Biden avait dénoncé mardi « le début d’une invasion russe de l’Ukraine ».

Le président russe Vladimir Poutine a assuré de son côté être disposé à trouver des « solutions diplomatiques » dans la crise actuelle avec l’Ukraine et les Occidentaux, tout en insistant sur le caractère « non négociable » des intérêts et de la sécurité de son pays. Le Sénat russe a approuvé mardi soir la demande du président Vladimir Poutine d’autoriser l’envoi de militaires russes à l’étranger. Ils doivent venir en soutien aux séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine.