Ukraine : arrestation d’un ex-ministre cité dans un scandale de corruption alors qu’il cherchait à quitter le pays

Les services anticorruption ukrainiens (NABU) ont annoncé, dimanche 15 février, l’interpellation de l’ancien titulaire du portefeuille de l’Énergie, Guerman Galouchtchenko, au moment où il tentait de quitter le territoire national. L’opération a été menée aux abords d’un point de passage frontalier, selon le communiqué diffusé par l’agence.

Dans son message officiel, la NABU a précisé que l’arrestation intervenait dans le cadre de l’enquête dite « Midas », liée à de vastes irrégularités ayant mis à mal le secteur énergétique l’année passée. Le texte communal n’identifie pas nommément la personne appréhendée, mais les éléments publiquement disponibles permettent de faire le lien avec l’ancien ministre.

Guerman Galouchtchenko avait occupé la fonction ministérielle en 2025 et avait présenté sa démission en novembre de la même année, au cœur des révélations qui ont provoqué une onde de choc dans le secteur. Sa sortie du gouvernement était alors intervenue dans un contexte d’accusations de corruption généralisée.

Affaire Midas

L’affaire Midas, qui sert de cadre à cette interpellation, avait déjà focalisé l’attention des autorités et des médias en raison de l’ampleur des soupçons visant des responsables et des contrats liés à l’énergie. L’action de la NABU dimanche illustre la poursuite des investigations et la volonté des enquêteurs de bloquer toute sortie du pays pouvant entraver la procédure.

Les détails procéduraux concernant la garde à vue et les suites judiciaires n’ont pas été précisés dans le communiqué initial. Reste que cette arrestation constitue une nouvelle étape dans une affaire qui, depuis l’an dernier, a profondément marqué la scène politique et administrative du secteur énergétique ukrainien.