La Turquie a mis Moscou en garde ferme après que des soldats russes ont tiré des sommations dimanche sur un cargo d’une entreprise turque en route vers le port d’Izmaïl en Ukraine.

« Les interlocuteurs en Russie ont été mis en garde pour éviter ce genre d’initiatives qui pourraient faire monter les tensions en mer Noire » a déclaré Ankara après avoir rompu son silence sur une affaire impliquant un navire appartenant à une entreprise turque. Bien que l’Ukraine soit bloquée par la Russie, le premier navire à destination de la Turquie après la fin de l’accord sur les céréales est arrivé jeudi soir dans les eaux turques.

Nicolas Sarkozy, ancien président français, a plaidé pour une Ukraine neutre et un référendum qui devrait l’approuver. Après ses dits, l’annexion de la Crimée a suscité des critiques de politiques et d’experts qui considèrent les propos de l’ancien président comme honteux et accusent la Russie de Poutine d’avoir acheté la Crimée.

Ce jeudi après-midi, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a pris la relève de l’ancien président français en saluant ses déclarations audacieuses et justes. Par ailleurs, les autorités locales ont rapporté qu’un individu a été tué et blessé en raison des bombardements russes dans le nord-est de l’Ukraine. La Russie, quant à elle, a déclaré qu’elle continuera de progresser dans cette région.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov, a annoncé sur Telegram que vers 10 heures du matin, les occupants ont bombardé Zaoskillia, située dans la banlieue Est de Koupiansk. De plus, il a exprimé sa tristesse quant à la mort d’une femme née en 1962, tandis qu’une autre femme née en 1963 a été blessée par des tirs d’obus et qu’un bâtiment a subi des dommages.