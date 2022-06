UEMOA: ce qui retarde la prise de fonction de Patrice Talon

Le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a expliqué ce qui retarde la prise de fonction du président Patrice Talon à la tête de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Aurélien Agbénonci a apporté des éclaircissements sur la question dans l’émission spéciale « Le gouvernement en action » diffusée le mardi 28 juin 2022.

Désigné à l’unanimité par ses pairs pour prendre les rênes de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Patrice Talon n’a toujours encore pris fonction. On en sait désormais un peu plus sur cette attente qui suscite des interrogations. Selon le ministre Aurélien Agbénonci, il y a une réforme du président béninois qui est pendante devant le Sommet des Chef d’Etat de l’UEMOA.

En effet, Patrice Talon a très tôt exprimé sa volonté d’engager des réformes dans le fonctionnement de l’institution sous-régionale. La plus importante qui est actuellement sur le tapis c’est l’alignement du mandat du président de la Commission et celui du président du Conseil des ministres.

Il se trouve que le chef de l’Etat a souhaité qu’au moment où il entre en fonction, une réforme majeure soit conduite. Il s’agit de faire coïncider le mandat du président en exercice ainsi que le pays d’origine du président en exercice avec celui du président du Conseil de ministres. Aurélien Agbénonci

A la date d’aujourd’hui, cette question n’est pas encore vidée. La proposition du président béninois est toujours pendante devant le Sommet des Chefs d’Etat. C’est pourquoi lors de a dernière rencontre des pays membres, « c’est le président Alassane Ouattara qui a présidé le Sommet », a-t-il expliqué. « Mais un autre Sommet est prévu où les Chefs d’Etat trouveront les manières d’apprécier ces réformes », a assuré le ministre Aurélien Agbénonci.