UAC: la « Garde Fédérale » dissoute, la FNEB se plie à l’injonction du MISP

La « Garde Fédérale » a été dissoute le vendredi 19 août 2022 à travers une décision prise par le président de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB). Cette décision fait suite au communiqué du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) demandant aux organisations estudiantines de mettre fin à l’existence des groupes paramilitaires sur le campus d’Abomey-Calavi.

La « Garde Fédérale » et ses cabinets installés dans les Entités sont absolument dissous jusqu’à nouvel ordre. Ainsi en a décidé Veritas Koudogbo, président en exercice de la FNEB. En dehors de la « Garde Fédérale », toutes les autres institutions à caractère sécuritaire, comme la « police universitaire », opérant sous la tutelle de la FNEB sont suspendues.

« A partir de cet instant, toute personne qui agira au nom de la Garde Fédérale ou d’une quelconque institution à caractère sécuritaire de la FNEB, sera tenue seule responsable des déconvenues de ces actes et répondra de ses forfaitures partout où il le faudra », a prévu Veritas Koudogbo.

Pour rappel, dans son communiqué en date du 21 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique avait dénoncé les agissements des institutions estudiantines à caractère sécuritaire. Elles avaient été traitées de « milices », de « groupes organisés », menant des activités paramilitaires et responsables de dérives contraires à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.