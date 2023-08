UA: pour avoir boycotté une photo avec Goïta et Traoré, Assoumani indésirable au Mali et au Burkina

Le 14 août prochain, le président de l’Union Africaine (UA), Azali Assoumani devait se rendre au Mali et au Burkina Faso. Cette visite n’est plus à l’ordre du jour. Le président comorien est déclaré persona non grata dans ces deux pays.

Le 27 juillet dernier, le président de l’Union Africaine et Chef de l’État comorien a refusé de figurer dans la photo de famille à la fin du sommet Russie-Afrique. La raison de ce boycott est la présence dans les rangs du président du gouvernement de transition du Mali, Assimi Goïta et du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré.

En réponse à ce geste du président de l’UA, les deux présidents ont décidé de ne pas le recevoir sur leurs territoires respectifs. Azali Assoumani devait normalement se rendre dans les deux pays pour échanger avec les autorités sur les calendriers électoraux.

Selon le Porte-parole du gouvernement comorien qui s’est confié à RFI, le président Azali Assoumani ne pouvait pas faire partie de cette photo à cause de la présence des deux putschistes (Goïta et Traoré) contestés et sanctionnés par plusieurs organismes. Il a indiqué que le président Azali Assoumani reste soucieux du retour à l’ordre constitutionnel dans les pays concernés.