Twitter envisage rémunérer les tweets à succès

Publier une bonne blague ou une information exclusive sur Twitter pourra bientôt rapporter de l’argent. La plateforme préparerait son service baptisé « Coins » pour rémunérer ses meilleurs contributeurs.

Le service baptisé «Coins» va permettre aux utilisateurs dont les publications touchent un grand nombre de personnes de se faire de l’argent. La rémunération se fera certainement en fonction du nombre de personnes touchées.

Twitter is working on Coins purchasing screen



On the web, Twitter Coins purchase will be done through Stripe https://t.co/RFpWswnZfG pic.twitter.com/eAzPWjfoye