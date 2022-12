Twitter: Elon Musk veut supprimer 1,5 milliard de comptes inactifs

Elon Musk a annoncé que le réseau social se préparait à supprimer 1,5 milliard de comptes inactifs pour libérer des identifiants.

Twitter s’apprête à supprimer 1,5 milliard de comptes inactifs pour libérer des identifiants ou noms d’utilisateurs, rapportent Business Insider et Entrepreneur. L’annonce a été faite ce jeudi 8 décembre par le propriétaire du réseau social Elon Musk. Le patron de Tesla a précisé que ces suppressions de comptes inactifs étaient « évidentes » car ils n’avaient « pas de tweets » et « pas de connexion depuis des années ».

Au deuxième trimestre 2022, Twitter comptait 237,8 millions de ses utilisateurs comme « actifs quotidiens monétisables », une mesure qui suggère qu’ils sont actifs sur le réseau social et donc voient des publicités. La suppression des comptes inactifs était une promesse d’Elon Musk. En novembre dernier, le nouveau patron de Twitter avait assuré que les comptes inactifs depuis 15 ans seraient purgés.

Depuis son arrivée, le milliardaire cherche à rendre le réseau social plus rentable. Un nouvel abonnement à huit dollars par mois a ainsi vu le jour : Blue Verified, mélange une formule payante existante (pour bénéficier d’avantages pratiques) et l’authentification des comptes, jusqu’à présent gratuite et réservée aux personnalités et organisations.

Problème, son déploiement initial le 9 novembre s’est accompagné d’une avalanche de faux comptes se faisant passer notamment pour des sportifs, des entreprises et Elon Musk lui-même. Il a été suspendu au bout de deux jours.