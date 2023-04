Twitter: Elon Musk retire les badges bleus de certification de Mbappé, Donald Trump, Bill Gates

- Publicité-

Twitter a commencé jeudi à retirer son célèbre “badge bleu”, symbole de l’authenticité d’un compte, du profil de plusieurs de ses utilisateurs renommés, dont le pape François et l’artiste musicale Beyonce, tandis que l’écrivain Stephen King ou le basketteur LeBron James avaient toujours leur “certification”.

Elon Musk l’avait promis à plusieurs reprises, c’est maintenant une réalité. Twitter a commencé ce jeudi 20 avril à supprimer les « anciens » badges de certification, ceux obtenus avant la création de l’abonnement Twitter Blue.

Désormais, les seuls badges bleus visibles sur le réseaux sont ceux des comptes ayant payé un abonnement Twitter Blue. Ils ne s’accompagnent cependant d’aucun processus de vérification d’identité, contrairement aux badges de certification historiques, accordés – entre autres – aux politiques, stars, militants ou journalistes afin de lutter contre la désinformation et l’usurpation d’identité.

- Publicité-

De nombreux comptes sont concernés par cette suppression, y compris parmi les plus suivis. Des stars allant de Kim Kardashian à Justin Bieber ont vu leur coche bleue disparaître, tout comme des personnalités politiques allant de Donald Trump au pape François en passant par le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore la chanteuse Beyoncé, Bill Gates.

La date du 20 avril avait été communiquée par Twitter pour la disparition de ces badges, après qu’Elon Musk a d’abord évoqué la date du 1er avril. Depuis quelques jours, une confusion s’était malgré tout installée sur la plateforme, qui ne permettait plus de faire la différence entre les badges associés au simple paiement d’une dizaine d’euros par mois et les coches bleues liées à une authentification de l’utilisateur.

Avec l’ancien processus, Twitter décidait d’accorder – gratuitement – ou non un badge de certification à un utilisateur à risque d’usurpation d’identité en imposant la transmission d’une pièce d’identité. Elon Musk avait régulièrement fustigé ce processus, estimant qu’il favorisait une « élite » et représentait un système de caste « corrompu » séparant « les seigneurs et les paysans ».

- Publicité-

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.