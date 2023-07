Twitter: Elon Musk restreint la lecture de tweets par jour

Elon Musk a annoncé samedi que Twitter allait restreindre temporairement la lecture de tweets pour contenir l’utilisation massive de données du réseau social par des tiers, notamment afin d’alimenter les modèles d’intelligence artificielle.

Twitter limite le nombre de tweets par jour que les différents comptes peuvent lire, afin de décourager les « niveaux extrêmes » de récupération de données et de manipulation du système, a déclaré Elon Musk, président exécutif, dans un message publié samedi sur la plateforme de médias sociaux. Les comptes vérifiés étaient initialement limités à la lecture de 6 000 messages par jour, a indiqué M. Musk, ajoutant que les comptes non vérifiés seront limités à 600 messages par jour et que les nouveaux comptes non vérifiés seront limités à 300. La limitation temporaire de lecture a ensuite été portée à 10 000 messages par jour pour les utilisateurs vérifiés, à 1 000 messages par jour pour les utilisateurs non vérifiés et à 500 messages par jour pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés, a indiqué M. Musk dans un message séparé, sans fournir d’autres détails.

Auparavant, Twitter avait annoncé qu’il exigerait des utilisateurs qu’ils disposent d’un compte sur la plateforme de médias sociaux pour consulter les tweets, une mesure que M. Musk a qualifiée vendredi de « mesure d’urgence temporaire ». M. Musk avait déclaré que des centaines d’organisations, voire plus, récupéraient les données de Twitter de manière « extrêmement agressive », ce qui avait un impact sur l’expérience des utilisateurs.

M. Musk avait déjà exprimé son mécontentement à l’égard d’entreprises d’intelligence artificielle telles qu’OpenAI, propriétaire de ChatGPT, qui utilisaient les données de Twitter pour entraîner leurs grands modèles de langage. Selon le site web Downdetector.com, des milliers d’utilisateurs n’ont pas pu utiliser Twitter samedi matin. Près de 7 500 utilisateurs de la plateforme de médias sociaux ont signalé des problèmes d’accès à l’application au plus fort de la panne, vers 11 h 17 (heure de l’Est).

La plateforme de médias sociaux avait déjà pris un certain nombre de mesures pour reconquérir les annonceurs qui avaient quitté Twitter sous la direction de Musk et pour augmenter les revenus d’abonnement en intégrant des coches de vérification dans le programme Twitter Blue.