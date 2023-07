Twitter: Elon Musk annonce la mort du petit oiseau bleu

- Publicité-

Ce dimanche matin, Elon Musk annonce vouloir changer le nom de Twitter en « X ». Le célèbre oiseau bleu devrait être remplacé par la lettre X, en référence à X Corp, nouveau nom officiel de la plateforme.

« X ». Voilà le message lacunaire publié par Elon Musk ce lundi 24 juillet au petit matin pour annoncer le nouveau nom et logo de Twitter. Le réseau social vit donc ses dernières heures sous cette forme et devrait changer totalement d’identité : plus de bleu et plus d’oiseau.

Depuis plusieurs mois déjà, le fantasque homme d’affaires et patron de SpaceX avait annoncé vouloir transformer Twitter en « X », en hommage à sa lettre préférée, comme le rappelle le média en ligne Numerama. Samedi soir, le projet s’est accéléré lorsque le milliardaire a tweeté : « nous dirons bientôt adieu (en français, ndlr) à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux », avant de suggérer que le nouveau logo pourrait être un « X ».

𝕏 — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Le nouveau logo projeté sur le siège à San Francisco

Dimanche, jouant avec le suspens, il a épinglé à son profil Twitter une vidéo publiée par un utilisateur de la plateforme montrant l’actuel logo de Twitter, un oiseau bleu, remplacé par un X clignotant. « Si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier demain », a-t-il encore assuré.

Linda Yaccarino, nouvelle directrice de Twitter depuis mai, a confirmé ce projet. X va créer « un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités », a-t-elle déclaré sur son compte ce lundi, ajoutant : « alimenté par l’IA, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons à peine à imaginer ». Elle a également posté une image du nouveau logo projeté sur le siège de Twitter à San Francisco.