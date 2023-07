Twitter dévoile un nouveau logo et se lance dans le commerce en ligne (photo)

- Publicité-

Le célèbre réseau social Twitter a surpris le monde en dévoilant un tout nouveau logo, remplaçant l’emblématique oiseau bleu par un X majuscule stylisé en noir et blanc. Propriété d’Elon Musk depuis 2021, le fantasque homme d’affaires envisage également un changement de nom pour la plateforme.

Lundi 24 juillet, les utilisateurs du réseau social Twitter ont été accueillis par une surprise de taille lorsqu’ils ont visité la plateforme : le traditionnel oiseau bleu, symbole emblématique de la marque, a été remplacé par un X majuscule stylisé en noir et blanc. Cette métamorphose visuelle marque un nouveau tournant pour Twitter, qui cherche à se réinventer sous l’influence de son propriétaire charismatique, Elon Musk.

Le fantasque homme d’affaires, également à la tête de Tesla et SpaceX, a révélé dès le samedi 22 juillet son intention de faire évoluer le nom et le logo du réseau social. Le changement d’identité visuelle semble donc être le premier pas concret vers une nouvelle ère pour Twitter, qui tente ainsi de se démarquer et de se diversifier dans un paysage numérique en constante évolution.

Mais ce n’est pas tout. Twitter ne compte pas s’arrêter à un simple changement de logo et de nom. Selon les annonces officielles faites en marge de cette révélation visuelle, la plateforme se prépare à un déploiement rapide dans de nouveaux secteurs d’activité. En effet, la firme envisage sérieusement d’investir dans les paiements en ligne, les services bancaires, ainsi que le commerce électronique.

Cette décision stratégique vise à capitaliser sur la base d’utilisateurs massive de Twitter, qui compte des centaines de millions de personnes à travers le monde. En se diversifiant dans les transactions financières et le commerce en ligne, la société espère attirer davantage d’utilisateurs sur sa plateforme, tout en offrant des services intégrés qui pourraient rivaliser avec les géants du secteur.