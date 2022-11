Twitter abandonne la certification à huit dollars par mois et rétablit le badge « officiel »

Twitter a annoncé ce vendredi, avoir pris la décision d’abandonner la certification à huit dollars par mois et a rétabli le badge « officiel ».

Une des premières décisions à polémiques du milliardaire Elon Musk après son rachat de l’oiseau bleu, la certification à huit dollars par mois annoncée, a été finalement abandonnée par Twitter. L’annonce a été faite ce vendredi par le réseau social qui a dit avoir rétabli le badge « officiel » attribué à certains comptes, quelques jours après l’avoir supprimé, tandis que des utilisateurs ont signalé la disparition de la nouvelle option d’abonnement à huit dollars permettant de faire certifier son compte sur le réseau social.

« Pour lutter contre l’usurpation d’identité, nous avons ajouté une étiquette ‘officielle’ à certains comptes », a tweeté ce vendredi le compte d’assistance de Twitter, qui porte l’étiquette « officielle ».

Le nouvel abonnement Twitter Blue inclut la coche bleue et l’accès à des avantages pratiques. Il devrait permettre, selon le dirigeant, de lutter contre les faux profils et les comptes automatisés, car les acteurs malveillants devront dépenser huit dollars à chaque fois, et avoir autant de cartes de crédit que de comptes qu’ils veulent créer. Malheureusement, c’est tout le contraire qui a été observé avec la prolifération des faux comptes sur le réseau social.