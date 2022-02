Turquie: un homme testé 78 fois positif au Covid-19, isolé depuis 14 mois

Muzaffer Kayasan a été détecté positif au Covid-19 en novembre 2020. Atteint d’une leucémie, il vit à l’isolement depuis cette date en enchaînant les tests positifs.

Un Turc de 56 ans est positif au Covid-19 depuis 14 mois. Contaminé en novembre 2020, il a été hospitalisé plusieurs semaines avant que son état ne s’améliore. Mais depuis, le virus n’a toujours pas quitté son corps, rapporte l’agence étatique Anadolu Agency.

L’homme de 56 ans a contracté le coronavirus pour la première fois à cette date. D’une santé fragile car atteint d’une leucémie, il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines avant de pouvoir ressortir. Mais les soignants se sont ensuite rendu compte que le virus n’avait pas quitté son organisme.

L'homme est atteint de leucémie et en rémission après une opération de la moelle osseuse. Il a aucun symptôme, mais il peut transmettre la maladie. pic.twitter.com/yS7uJYJGwG — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) February 10, 2022

Pas de vaccin possible

Depuis novembre 2020, le Turc a ainsi été testé 78 fois et le test est toujours revenu positif. Il est en conséquence contraint à l’isolement et ne peut fréquenter que sa femme et son fils. « Le plus terrible pour moi, c’est de ne pas pouvoir approcher mes proches », confie le quinquagénaire à Anadolu Agency. « C’est très dur. »

Immunodéprimé et toujours positif au Covid-19, le Turc ne peut hélas pas être vacciné en toute sécurité. Pour le sortir de ces 14 mois d’isolement, les soignants l’ont récemment mis sous un traitement assez lourd dans l’espoir de voir son état s’améliorer.