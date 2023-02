Turquie et Syrie: déjà plus de 2 300 morts, Vladimir Poutine ordonne l’envoi de secouristes

Les secours continuent de rechercher des victimes dans les décombres des immeubles effondrés dans le sud-est de la Turquie. Au moins 2 300 personnes sont mortes et plus de 10 000 sont blessées. Le bilan ne cesse de s’alourdir, alors qu’une réplique de magnitude 7,5 a été enregistrée.

Un violent séisme a eu lieu dans le sud-est de la Turquie dans la nuit de dimanche à ce lundi. Les victimes se comptent par milliers, qu’il s’agisse des morts ou des blessés.

Minute de silence à l’Assemblée générale de l’ONU

Une minute de silence a été observée lundi à l’Assemblée générale de l’ONU, en hommage aux victimes du séisme qui a fait plus de 2 300 morts. « Nous comptons sur la communauté internationale pour aider les milliers de familles frappées par cette catastrophe, beaucoup d’entre elles ayant déjà un besoin urgent d’aide humanitaire dans des zones difficiles d’accès », dit, dans un communiqué, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres.

Vladimir Poutine ordonne l’envoi de secouristes en Syrie et en Turquie

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé lundi l’envoi de secouristes en Turquie et en Syrie. « Dans les prochaines heures, des secouristes du ministère des situations d’urgence russe vont partir pour la Syrie », a indiqué la présidence russe après un entretien entre le chef de l’Etat et son homologue syrien, Bachar Al-Assad. Plus de 300 militaires russes stationnés en Syrie contribuent déjà au déblaiement des décombres, selon leur état-major.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a, quant à lui, ordonné « aux organismes compétents de son pays d’accepter l’aide des secouristes russes », selon le Kremlin.

La Syrie demande l’aide de la communauté internationale

Le gouvernement syrien a sollicité lundi l’aide de la communauté internationale à la suite du séisme dévastateur dont l’épicentre était situé en Turquie voisine et qui a fait plus de 800 morts en Syrie, selon un bilan provisoire. « La Syrie appelle les Etats membres de l’ONU, le Comité international de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires (…) à soutenir les efforts du gouvernement syrien pour faire face au séisme dévastateur », dit le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.