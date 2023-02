Türkiye: un mort et 69 blessés dans un nouveau tremblement de terre

La Turquie a été touchée par un nouveau tremblement de terre ce lundi 27 février 2023, dans la ville de Malatya.

Un nouveau tremblement de terre en Turquie. Selon les informations publiées sur le site Web de la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD), le séisme avait une magnitude de 5,6 et son épicentre se situait dans le district de Yeşilyurt. Ce tremblement de terre a également été ressenti dans les provinces environnantes et s’est produit à une profondeur de 6,96 kilomètres.

Malatya a déjà été touchée par un double tremblement de terre le 6 février, qui a affecté 11 provinces, dont Kahramanmaras, la province voisine. Le bilan officiel de cette catastrophe s’élève à plus de 44 000 morts.

Malheureusement, ce nouveau tremblement de terre a fait 69 blessés et un mort. Les autorités locales et nationales ont immédiatement réagi pour venir en aide aux victimes. Les équipes de secours ont été mobilisées pour apporter une aide médicale d’urgence et pour évacuer les personnes en danger.

Les tremblements de terre sont fréquents en Turquie en raison de la présence de plusieurs failles géologiques dans la région. Les autorités locales et nationales ont mis en place des mesures de prévention et de préparation pour minimiser les dommages causés par ces catastrophes naturelles. Cependant, la répétition de ces tremblements de terre dans la même région souligne la nécessité de renforcer encore davantage les mesures de prévention et de préparation pour protéger les citoyens turcs contre ces catastrophes.