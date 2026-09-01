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Tupac Shakur: Duane « Keffe D » Davis reconnu coupable du meurtre du rappeur

Près de 30 ans après la mort de Tupac Shakur, la justice américaine a rendu son premier verdict dans cette affaire emblématique du hip-hop. Duane « Keffe D » Davis, ancien membre des Crips, a été reconnu coupable du meurtre du rappeur par un jury de Las Vegas.

Romaric Déguénon
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Tupac Shakur: Duane « Keffe D » Davis reconnu coupable du meurtre du rappeur
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Près de trois décennies après la mort de Tupac Shakur, la justice américaine a rendu son verdict dans l’une des affaires criminelles les plus retentissantes de l’histoire du hip-hop. Duane « Keffe D » Davis, ancien membre influent du gang des Crips de South Side Compton, a été reconnu coupable du meurtre du célèbre rappeur américain. Après moins de trois heures de délibérations, les 12 jurés réunis à Las Vegas ont déclaré Davis, âgé de 63 ans, coupable à l’unanimité de meurtre au premier degré avec usage d’une arme mortelle.

Tupac Shakur avait été mortellement touché par balle en septembre 1996 à Las Vegas, à l’âge de 25 ans. Son décès avait donné lieu à de nombreuses théories et spéculations, l’enquête étant restée sans véritable issue pendant des années. Le verdict rendu contre Davis constitue ainsi une première condamnation dans cette affaire vieille de près de 30 ans. Il risque désormais la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L’ancien chef de gang, qui a toujours plaidé non coupable, n’entend toutefois pas en rester là. Après l’annonce du verdict, il a indiqué au juge qu’il comptait « faire appel ».

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