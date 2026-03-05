Tunisie : proposition de loi pour durcir les règles de naturalisation et d’attribution de la nationalité

À la fin du mois de février, un groupe de députés tunisiens a déposé une proposition de loi qui vise à revoir les modalités d’obtention de la nationalité. Plusieurs dizaines d’élus ont apposé leur signature sous ce texte, qui entend modifier les règles existantes relatives aussi bien à la naturalisation qu’à l’attribution de la nationalité dès la naissance.

Le contenu du projet traduit une volonté de durcir les conditions d’accès à la citoyenneté : il s’agit notamment de revoir les critères et procédures permettant à un étranger de devenir Tunisien, ainsi que les cas où la nationalité est reconnue automatiquement aux enfants nés sur le sol tunisien.

Ses promoteurs présentent ce resserrement comme une réponse au phénomène de l’immigration irrégulière, cherchant à limiter les voies de contournement et à mieux contrôler les flux migratoires. Le texte met l’accent sur des mesures susceptibles de rendre la naturalisation plus sélective et les mécanismes d’attribution plus stricts.

Ce dossier devrait alimenter des débats intenses au sein de l’Assemblée et dans l’espace public, tant sur le plan juridique que sur le plan des droits fondamentaux, la question de la nationalité touchant des enjeux civiques et sociaux sensibles.

Les axes majeurs évoqués par le projet

Sans entrer dans le détail des articles, la proposition privilégie un encadrement renforcé des demandes de naturalisation (durée de résidence, conditions d’intégration, garanties administratives) et une révision des règles relatives à la nationalité par filiation ou naissance sur le territoire. L’objectif affiché est d’empêcher que des règles actuelles ne servent de pont à des situations d’immigration clandestine.

Pour les observateurs, ces modifications pourraient avoir des conséquences directes pour des familles et des personnes nées en Tunisie ou y vivant depuis longtemps, en complexifiant l’accès aux droits attachés à la nationalité. Elles poseront aussi la question du respect des engagements internationaux en matière de protection des droits des enfants et des apatrides.

