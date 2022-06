Tunisie: le projet de nouvelle constitution remis au président Kais Saied

La première version du projet de la nouvelle constitution a été remise lundi, à Tunis, au président Kais Saied. Le document a été remis au chef de l’Etat par le président de la « Commission nationale consultative pour une nouvelle République », Sadek Belaïd.

A un mois du referendum annoncé par le président Kais Saied sur le contenu de la nouvelle constitution en cours de rédaction, l’expert juridique chargé de rédiger cette constitution a remis lundi, une première version au chef de l’Etat. Selon le président Saied, le projet « n’est pas définitif « , et « certaines sections peuvent être révisées ou faire l’objet d’une réflexion plus approfondie ».

« Les conditions (de rédaction de la Constitution, ndlr) étaient difficiles en raison du peu de temps dont nous disposions. Mais nous avons réussi, grâce aux efforts de tous, à présenter cette première version de la Constitution. Nous espérons qu’elle satisfera Monsieur le Président (Kais Saied, ndlr). » a déclaré Sadek Belaïd, coordinateur de la « Commission nationale consultative pour une nouvelle République ».

Selon son propre calendrier, le président Kais Saied a jusqu’au 30 juin pour approuver ou modifier le projet de constitution.

Le projet n’est pas définitif

Lundi, le président Saeed, a reçu au palais de Carthage, le chancelier Sadiq Baleed, le président coordinateur du conseil consultatif national pour une nouvelle République.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter d’un ensemble de nouveaux concepts et idées, ainsi que d’aborder les processus de dialogue passés et l’échange de points de vue différents. Le Président a affirmé à cette occasion que le projet de constitution n’est pas définitif et que certains chapitres de celui-ci font l’objet d’un examen.

Pour rappel, le président tunisien a limogé le gouvernement, puis dissous le Parlement, gouvernant par décret et prenant le contrôle du système judiciaire en juillet 2021.