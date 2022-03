Tunisie: le président Kais Saied procède à la dissolution du Parlement

Alors que les députés tunisiens ont défié le président qui a suspendu le Parlement, en organisant une session parlementaire mercredi, Kais Saied a pris la décision de dissoudre l’institution et de poursuivre en justice les députés.

La crise politique en Tunisie dure depuis environ huit mois, depuis que le président Kais Saied a suspendu le Parlement et limogé plusieurs gouverneurs. Il a pris plusieurs actes confortant ainsi son pouvoir. Les députés n’ont pas tardé à faire front contre le président et ont décidé de prendre les choses en main et de tenir une session virtuelle pour discuter des affaires parlementaires et en particulier pour supprimer les « mesures exceptionnelles » qui avaient été introduites par Saied pour suspendre l’assemblée l’année dernière.

Le président n’a pas apprécié cette fronde des députés et dans le même jour, il a pris la décision de dissoudre le Parlement tunisien. « Aujourd’hui, en ce moment historique, j’annonce la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, pour préserver l’Etat et ses institutions », a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé à la télévision d’Etat.

Il a dénoncé la décision du Parlement comme une « tentative de coup d’État » et a déclaré que les responsables avaient « trahi » la nation. « Ils seront poursuivis pénalement », a déclaré Saied. Le journal officiel du pays a confirmé que Saied avait publié mercredi soir, un décret dissolvant le Parlement.