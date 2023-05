Tunisie: le président Kais Saïed limoge la ministre de l’Industrie

- Publicité-

Jeudi dernier, le président tunisien Kais Saïed a annoncé le limogeage de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Neila Nouira Gongi. Aucune raison n’a été donnée dans le communiqué officiel publié sur la page Facebook de la présidence de la République.

La ministre Neila Nouira Gongi a été limogée de ses fonctions par décret présidentiel, selon un communiqué publié le 4 mai. Diplômée de l’Ecole nationale d’administration et de l’Institut de défense nationale, elle avait été nommée ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie en octobre 2021. Cependant, les raisons de son limogeage n’ont pas été précisées dans le communiqué officiel.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques en Tunisie, marqué par des manifestations et des grèves qui ont paralysé l’activité économique dans le pays. Le président Kais Saïed a récemment évoqué la possibilité de dissoudre le Parlement et de réviser la Constitution, ce qui a suscité des réactions contradictoires de la part des partis politiques et de la société civile.