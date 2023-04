Tunisie: le président Kaïs Saïed dément les rumeurs sur son état de santé

- Publicité-

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu la cheffe du gouvernement Najla Bouden, mettant fin aux spéculations sur son état de santé. Des rumeurs avaient circulé la semaine dernière évoquant une possible hospitalisation pour un léger infarctus.

Lundi, le président Kaïs Saïed a eu un tête-à-tête avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, au Palais de Carthage. Lors de la rencontre, Kaïs Saïed a démenti catégoriquement les rumeurs sur son état de santé, soulignant que les échanges et la concertation entre les institutions de l’État n’ont jamais cessé.

Il a également fustigé les discours sur une éventuelle vacance à la tête de l’État, déclarant qu’il n’y a jamais eu de vacance et que les rumeurs sont apparues simplement parce qu’il n’avait pas fait d’apparition publique pendant quelques jours.

- Publicité-

La principale coalition de l’opposition, le Front de salut national, avait demandé des précisions sur l’état de santé du président et exhorté la Première ministre Najla Bouden à faire une déclaration officielle à ce sujet. Le président du Front, Ahmed Néjib Chebbi, avait déclaré que si l’absence de Kaïs Saïed était temporaire, la cheffe du gouvernement devrait diriger le pays.

Cette rencontre entre Kaïs Saïed et Najla Bouden met fin aux rumeurs et incertitudes sur l’état de santé du président tunisien, permettant ainsi de poursuivre les efforts pour relever les défis économiques et politiques auxquels la Tunisie est confrontée.