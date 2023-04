Tunisie: le parti d’opposition Ennahda annonce l’arrestation de son chef de file

- Publicité-

La police tunisienne a procédé à l’arrestation de Rached Ghannouchi, le chef de file du parti islamiste modéré Ennahda, lundi soir, après une perquisition à son domicile. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la campagne d’arrestations d’éminents opposants au président Kaïs Saïed, qui a dissous le Parlement et s’est octroyé la quasi-totalité des pouvoirs à l’été 2021.

Depuis la dissolution du Parlement par Kaïs Saïed, plusieurs politiciens de premier plan ont été arrêtés pour avoir dénoncé un coup d’Etat. Rached Ghannouchi, âgé de 81 ans, est le dernier en date à être visé par cette campagne d’arrestations. Le parti d’opposition Ennahda, a dénoncé cette démarche comme étant une violation de la Constitution tunisienne et des droits de l’homme.

Le président Saïed gouverne actuellement par décret et a lancé une réécriture de la Constitution, une situation qui inquiète la communauté internationale et les défenseurs des droits de l’homme. Cette escalade des arrestations d’opposants politiques en Tunisie a suscité des critiques et des condamnations de la part de nombreux pays et organisations.

L’arrestation de Rached Ghannouchi marque une nouvelle étape dans la crise politique en Tunisie et soulève de graves préoccupations quant à l’avenir de la démocratie dans ce pays. L’homme a été arrêté par des policiers à son domicile à Tunis, a affirmé Ennahda dans un communiqué, en dénonçant « ce développement extrêmement grave » et appelant à sa « libération immédiate ».

Les organisations de défense des droits de l’homme et la communauté internationale ont appelé au respect de l’Etat de droit et à la libération des prisonniers politiques. Depuis début février, les autorités tunisiennes ont incarcéré plus de 20 opposants et des personnalités parmi lesquelles des ex-ministres, des hommes d’affaires et le patron de la radio la plus écoutée du pays, Mosaïque FM.

L’Union Européenne réagit

L’Union européenne a fait savoir, mardi, qu’elle attendait la publication de données officielles sur les raisons de l’arrestation du chef du mouvement « Ennahdha », Rached Ghannouchi, par les autorités tunisiennes.

« Nous attendons la publication de données officielles sur les raisons de l’arrestation de Ghannouchi, et nous rappelons la nécessité de respecter les droits de la défense et de garantir le droit à un procès équitable », a déclaré le porte-parole de l’Union européenne pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Luis Miguel Bueno, publiée sur le site officiel de l’UE.