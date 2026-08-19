Tunisie : la croissance ralentit au deuxième trimestre malgré l’agriculture et les services

L’économie tunisienne a continué de progresser au deuxième trimestre 2026, mais à un rythme moins rapide qu’au début de l’année. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,3 % sur un an, soutenu notamment par l’agriculture et les services, tandis que les activités minières et les hydrocarbures ont pesé sur la performance globale.

La croissance tunisienne s’est établie à 2,3 % en glissement annuel entre avril et juin 2026, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS) le 15 août. Ce rythme marque un ralentissement par rapport aux 2,6 % enregistrés au premier trimestre.

La décélération est encore plus nette sur un an. Au deuxième trimestre 2025, l’économie tunisienne avait progressé de 3,4 %. La hausse observée au deuxième trimestre 2026 reste donc positive, mais traduit une perte de dynamisme de plusieurs secteurs productifs.

L’agriculture et les services ont contribué à soutenir l’activité au cours de la période. Ces deux secteurs n’ont toutefois pas compensé le recul des activités minières et des hydrocarbures, qui ont continué de réduire la progression d’ensemble du PIB.

Le rapport de l’INS confirme ainsi une évolution contrastée de l’économie tunisienne : certaines branches ont maintenu leur activité, alors que les industries extractives et la production d’hydrocarbures ont constitué un frein à l’accélération de la croissance. Les données détaillées du deuxième trimestre doivent permettre de préciser la contribution de chaque secteur à cette performance.