Tunisie-Allemagne : plus de 162 millions $ d’accords et projets en perspective

La Tunisie et l’Allemagne ont signé, le 31 août 2026 à Tunis, plusieurs accords et contrats de financement d’une valeur de plus de 100 millions d’euros (115,7 millions de dollars), à l’occasion de la visite officielle du chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul. Une enveloppe supplémentaire d’environ 40 millions d’euros de projets est par ailleurs à l’étude, portant à plus de 162 millions de dollars le montant total des engagements en perspective.

Les accords ont été signés en présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti. Ils portent sur le soutien aux petites et moyennes entreprises, l’accélération des transitions énergétique, environnementale et numérique, ainsi que la promotion du développement régional, de la formation professionnelle et de l’emploi.

Cette visite intervient alors que la Tunisie et l’Allemagne célèbrent le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Berlin cherche à consolider sa présence économique dans le pays, où plus de 320 entreprises allemandes emploient directement plus de 93 000 personnes, principalement dans les composants automobiles, l’électronique, le textile et les services technologiques.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 5,3 milliards d’euros en 2025, avec un excédent commercial de 1,1 milliard d’euros en faveur de la Tunisie, qui fait de l’Allemagne son troisième marché d’exportation. Environ 320 000 touristes allemands ont par ailleurs visité le pays l’an dernier.

Selon les autorités tunisiennes, cette coopération renforcée doit accompagner les priorités de développement du pays, notamment dans l’industrie, la transition énergétique et les technologies propres, des secteurs dans lesquels Tunis cherche à attirer davantage de capitaux allemands.