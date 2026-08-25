Tunisie : 12 corps repêchés après le naufrage d’une embarcation au large de Zarzis

Douze corps ont été repêchés au large de Zarzis après le naufrage d’une embarcation de migration irrégulière partie de la région de Ben Guerdane vers l’Italie, selon le bilan officiel arrêté le 24 août 2026, qui fait aussi état d’un rescapé et de deux personnes toujours portées disparues.

Le groupe comptait 15 personnes, dont 14 originaires de Ben Guerdane et une de Zarzis. L’embarcation avait quitté la zone le 19 août. Les recherches ont mobilisé la Garde maritime, la Protection civile, la Marine nationale, la douane maritime, des pêcheurs volontaires et deux hélicoptères.

À Ben Guerdane, des manifestations ont éclaté les 23 et 24 août après le naufrage. Des routes ont été bloquées, des pneus incendiés et les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Des proches de victimes, des responsables locaux et des protestataires lient ces départs clandestins à la marginalisation économique de cette ville frontalière et aux difficultés autour du poste de Ras Jedir.

Reuters, citant Mostafa Abdelkebir, a par ailleurs rapporté que l’hôpital de Ben Guerdane avait reçu au moins 19 corps le 24 août, sans certitude qu’ils proviennent tous de la même embarcation, des tests génétiques étant en cours. Dans le bilan officiel arrêté le même jour, deux personnes restaient encore portées disparues.