« Tu n’as pas l’argent, ne cherche pas femme »: Souleymane Kamagaté défend Roseline Layo

Au cœur d’une grosse polémique depuis son passage à la cérémonie de Primud 2022, Roseline Layo peut désormais compter sur le soutien de Souleymane Kamagaté. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le promoteur ivoirien a défendu la chanteuse.

Présente à la cérémonie de remise des prix aux meilleurs artistes urbains, PRIMUD 2022 qui s’est déroulée dimanche au Sofitel Hotel Ivoire, Roseline Layo a profité de la forte audience pour dévoiler en exclusivité une nouvelle chanson dont la sortie est prévue pour très bientôt.

« Je veux parler à certains hommes qui font comme s’ils sont des femmes, toi tu es garçon et puis tu es paresseux, tu ne travailles pas tu ne fais rien et tu comptes sur ta beauté… joli garçon n’est plus à la mode… quand on n’a pas l’argent on cherche pas femme, c’est l’argent on cherche…« , telles sont quelques paroles du prochain single de l’artiste-chanteuse.

Relayée abondamment sur la toile, la séquence de cette phase de la cérémonie a suscité une avalanche de réactions en raison du message que véhicule le morceau. Plusieurs internautes notamment des hommes accusent la chanteuse d’avoir donné de mauvais conseils à ses jeunes sœurs.

Au milieu de cette grosse polémique, Souleymane Kamagaté a décidé de donner son point de vue. Dans un message sur sa page Facebook, l’époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah s’en est pris aux détracteurs de Roseline Layo, tout en apportant son soutien à l’artiste.

« Où est ce qu’elle a dit de mauvais et on va s’acharner sur elle et son mari ?Frère, tu n’as pas l’argent , ne cherche pas femme. Maintenant quand tu as cherché seul sans femme à tes côtés et que tu as eu ton argent , faut pas prendre une go qui ne fait rien de ses 10 doigts, une go moisie pour faire relation sérieuse. Faut pas prendre problème pour déposer chez toi à la maison », a écrit l’influenceur. Une sortie qui va sans doute ajouter de l’huile sur feu.