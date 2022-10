« Tu n’as pas été recruté pour faire du favoritisme », Dj Lewis crache ses vérités à l’animateur Anaconda

L’artiste coupé-décalé Dj Lewis n’est pas du tout content du célèbre et nouvel animateur de l’émission peopl’Emik, Anaconda. Dans un post sur ses réseaux sociaux, le chanteur reproche à l’animateur d’avoir été tendre avec Molare lors de son récent passage sur la RTI3.

Devenu célèbre sur les réseaux sociaux en raison de sa façon atypique de poser les questions à ses invités, Anaconda fait partie aujourd’hui du cercle restreint des animateurs télé qui ont révolutionné le monde audiovisuel en Côte d’Ivoire.

Après sa prestation XXL avec le général Makosso qui lui avait même porté main sur lui en raison de ses questions jugées provocantes, Anaconda a reçu le jeudi 13 octobre dernier, l’artiste Molare pour parler du lancement et des préparatifs du Prix international de la musique urbaine et du coupé-décalé (PRIMUD), édition 2022.

Mais au terme de cette émission, plusieurs spectateurs ont eu l’impression que le puissant Anaconda avait donné sa langue aux chats. Dans le lot, le chanteur Dj Lewis qui a également eu la même impression n’a pas eu sa langue dans sa poche.

« On t’admire pour ta prestance depuis ivoire TV jusqu’à aujourd’hui à RTI3. Mais j’ai cette impression que tu tries les gens pour poser tes questions. La façon dont tu as posé les questions à Molaré, c’est comme ci tu avais peur de ce dernier. Est-ce parce qu’il te donne de l’argent souvent ou quoi ? On t’as pas connu comme ça. Didier Bleou ne t’as pas recruté dans sa chaîne de télé pour venir faire du favoritisme au niveau de tes questionnements. Donc pose correctement les questions comme on te sait si bien le faire à tout le monde sans exception« , a écrit l’artiste sur sa page Facebook.