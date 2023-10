« Tu es ma plus belle mélodie », maman comblée, Charlotte Dipanda célèbre son fils (photo)

- Publicité-

Ce mercredi 18 octobre 2023, Charlotte Dipanda a célèbré les 18 ans de son fils Jadi avec une déclaration empreinte d’amour maternel.

Le 18 octobre 2005 fut une journée inoubliable pour Charlotte Dipanda, car c’est ce jour-là qu’elle a accueilli son fils Jadi dans sa vie. Depuis lors, il a rempli son cœur de bonheur et a été une source constante d’inspiration pour elle.

C’est porquoi, dans une touchante déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Charlote Dipanda a exprimé toute sa fierté et son amour maternel envers son fils bien-aimé. Dans sa déclaration, Charlotte Dipanda a qualifié Jadi de fils exceptionnel, de grand frère aimant et d’ami sur qui on peut compter. Elle a souligné l’importance des liens familiaux et exprimé combien elle est reconnaissante de l’avoir comme fils.

« Le 18 Octobre 2005, j’ai eu la grâce de devenir ta maman et depuis ce jour, tu me remplis de bonheur. Je suis si fière du jeune homme que tu es, tu es un fils exceptionnel, un grand frère aimant, un ami sur qui on peut compter (Le sang). 18 ans, waouh, tu es ma plus belle mélodie. Joyeux anniversaire JADI Je t’aime tellement. Much Love », a écrit Charlotte Dipanda.

Cette déclaration publique témoigne de l’amour profond et inconditionnel qui unit Charlotte Dipanda à son fils et met en lumière la fierté qu’elle ressent à le voir grandir et évoluer vers l’âge adulte.

En tant que mère, Charlotte Dipanda sait combien il est important de célébrer les moments marquants de la vie de son enfant. Son message plein d’affection pour Jadi est une belle façon de marquer cette étape importante de sa vie, et d’encourager son fils dans ses projets futurs.