« Tu aurais eu 37 ans … »: Le message déchirant de Tina Glamour, en hommage à Arafat

Alors que ce jeudi 26 janvier marque le jour de naissance de son unique fils décédé tragiquement des suites d’un accident de moto, Tina Glamour a tenu à lui rendre un hommage particulier.

Jusqu’à preuve du contraire, l’amour d’une mère à son enfant reste le seul amour profond, sincère et inaltérable. Et Tina Glamour vient de le prouver ce jeudi à l’occasion de la date de naissance de son défunt fils Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019.

C’est à travers donc un post sur sa page Facebook dans les premières heures de ce jeudi, que Valentine Logbo alias Tina Glamour a laissé une pensée spéciale à l’ex roi du coupé-décalé. Comme toute mère attentionnée, la veuve de Pierre Houon a choisi des mots puissants qui traduisent combien de fois son unique fils lui manque.

« Un 26 janvier 1986 j’ai eu mal au ventre et je t’ai donné la vie mon fils unique mon bébé You si tu vivais tu aurais eu 37 ans ce 26 janvier 2023 tu nous manques mon enfant. Tes enfants ont grandi. je t’aime et t’aimerais à vie« , a écrit la Lady’s Glams.

Dans la suite de son message très émouvant, la mère de la chine n’a pas manqué d’évoquer toutes les critiques auxquelles elle fait face depuis la disparition de son fils. « J’ai mal de la méchanceté des gens envers moi ta maman Valentine mais c’est moi que Dieu a choisi pour te donner la vie repose en paix et joyeux anniversaire depuis ta position divine. Repose en paix mon Ange Didier né à la maternité de Cocody. Personne ne connaît tes premiers pas si ce n’est que moi ta maman qui t’a allaité, soigné, mis au dos, veiller la nuit avec ton papa, te mettre à l’école. Repose en Paix », a-t-elle écrit.

Tout comme Tina Glamour, d’autres célébrités, amis et proches de feu Dj Arafat ont également eu une pieuse pensée pour l’ex artiste coupé-décalé qui aurait eu 37 ans ce jeudi s’il n’avait pas été fauché par la mort. « Petite pensée pour toi mon jumeau du 26 janvier DJ Arafat », a posté l’animatrice Konnie Touré sur sa page Facebook.