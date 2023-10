« Tu attends quoi pour enceinter Saraï D’hologne? », Observateur attaque Didi B

- Publicité-

Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’humoriste Observateur a exprimé sa frustration contre le couple Didi B et Saraï D’hologne, soulignant leur absence de progéniture depuis leur mariage.

L’humoriste ivoirien est connu pour ses remarques mordantes envers les personnalités publiques. Récemment, il a taquiné le rappeur Didi B, exprimant son étonnement quant au fait que celui-ci n’ait pas encore eu d’enfant avec sa femme Sarah, malgré leur mariage il y a un an.

« Regardez ce jeune homme, notre cher grand frère, Did B. Combien d’années a-t-il été marié à cette belle et charmante demoiselle ? Il a séduit la demoiselle alors qu’elle poursuivait ses études, mais elle ne les a même pas encore terminées », a déclaré Observateur.

Observateur tacle Didi B

L’humoriste ivoirien pose des questions taquines à Didi B au sujet de sa vie de couple et de son absence de descendance. Il soulève l’idée qu’il est peut-être temps pour lui de fonder une famille avec sa femme en demandant avec insistance: « Pourquoi est-ce que tu n’as pas encore de petits fruits de ton mariage ? Serait-ce par peur ? Il est temps de prendre le taureau par les cornes et d’envisager d’agrandir la famille avec Saraï D’hologne. Tu attends quoi pour enceinter Saraï D’hologne? »

Il a également mentionné d’autres célébrités internationales telles que Cardi B et Rihanna, soulignant qu’elles avaient toutes les deux été enceintes. Il a suggéré que Didi B devrait faire de même, se demandant si Didi B s’était mariée par intérêt ou pour sa carrière. Il lui a conseillé d’envisager une grossesse pour compléter sa vie personnelle.

Observateur est allé plus loin en présentant des suggestions médicales alternatives pour remédier à l’infertilité, suscitant une vive réaction de la part de Didi B. Des accusations d’impuissance, de stérilité et même de mariage arrangé ont été soulevées, et Didi B a promis de répondre à ces offenses de manière appropriée.