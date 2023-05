« Tu as un démon… », la Tiktokeuse béninoise Maman Dilara se fait laminer par le général Makosso

- Publicité-

Alors que ses récents reproches audacieux envers la coach Hamond Chic continuent de faire sensation sur la toile, la Tiktokeuse béninoise Maman Dilara a décidé d’affronter le controversé pasteur ivoirien Camile Makosso.

Depuis quelques heures, la toile est en ébullition à cause d’une altercation survenue entre la célèbre polémiste tiktokeuse, connue sous le pseudonyme Maman Dilara, et le controversé pasteur ivoirien très influent, le Général Camille Makosso. Dans un live diffusé sur TikTok, Jessica Glélè de son vrai nom a clairement exprimé ses doutes quant à la crédibilité du Général Makosso en tant que pasteur.

En effet, elle a souligné qu’elle appréciait ses prises de position sur les questions de société ainsi que ses conseils, mais qu’elle était réticente à le considérer comme un véritable homme de foi. « Quand vous êtes en mode pasteur, je n’y crois pas trop. Je crois quand vous parlez des faits de société, quand vous donnez des conseils, je crois à tout ça parce que vous êtes sincères dans vos propos. Vous n’êtes pas hypocrites. Mais en mode pasteur moi je ne vous crois pas », a-t-elle lancé.

Telle la réponse du berger à la bergère, Camille Makosso a répliqué en affirmant que Maman Dilara était possédée par un esprit démoniaque et qu’elle avait besoin d’être délivrée. Il a accusé la tiktokeuse d’être malveillante et d’avoir un penchant pour une vie de débauche. « C’est la preuve que vous avez un esprit de sorcellerie, vous avez besoin de délivrance. En fait, c’est l’expression de votre méchanceté et de votre sorcellerie. Comme vous êtes des filles qui aimez vous faire b@iser partout, vous ne voulez pas qu’on vous dise la vérité parce que vous ne voulez pas changer de vie. Parce que vous voulez rester dans le péché, vous n’aimez pas mon côté pasteur, de peur de vous repentir« , a-t-il lancé.

L’homme qui se fait appeler le père de la marmaille a profité pour évangéliser la tiktokeuse béninoise l’invitant à donner sa vie à Jésus pour être sauvée. « Changez de vie et donnez votre vie à Jésus. C’est pour cela que ce côté-là vous fait peur. Vous aimez quand je parle des choses de ce monde. Vous avez un démon dans votre vie et c’est ce démon qui vous fatigue. Et qui vous empêche de voir briller la lumière de Jésus dans votre vie. Je ne vous demande pas de croire en moi », a-t-il répondu.

Répandue telle une trainée de poudre, la séquence de cet échange houleux entre Maman Dilara et le Général Makosso a rapidement suscité des réactions passionnées de la part des internautes et des observateurs de la scène médiatique. Certains soutiennent la position de Maman Dilara, soulignant son franc-parler et son audace, tandis que d’autres critiquent vivement ses propos controversés.

De même, les détracteurs de Camille Makosso ont colloboré les propos de la jeune dame béninoise à propos de la crédibilité du révérend Camille Makosso en tant que pasteur.

