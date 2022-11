« Tu as humilié la terre de tes ancêtres », Mani Bella attaque Breel Embolo après la défaite du Cameroun

Depuis son but contre le Cameroun son pays d’origine au profit de la Suisse, l’attaquant Breel Embolo est victime d’attaque verbale de tout ordre. Comme ses compatriotes camerounais, Mani Bella lui reproche d’avoir pénalisé son pays en offrant la victoire à la Suisse en coupe du monde.

Depuis hier jeudi 24 novembre 2022, Breel Embolo est devenu la pierre à abattre par les Camerounais. De nationalité Suisse, il est reproché à Breel Embolo d’avoir éteint le Cameroun en offrant à la Suisse, son entrée victorieuse dans la coupe du monde Qatar 2022 en battant le Cameroun (1-0), jeudi à Al-Wakrah à la 48e minute.

« C’est ton propre orteil qui perse ta propre chaussure ! Embolo soit heureux. Tu as humilié la terre de tes ancêtres. Merci !« , a dénoncé la chanteuse camerounaise Mani Bella. L’artiste estime que le Suisse avait même honte de son but. « Incapable de jubiler. Sa tête était baissée et il était mal à l’aise! Il ne pouvait pas laisser et ne pas jouer le match là ?« , a-t-elle demandé.

Pour rappel, jeudi dernier, lorsque Breel Embolo, attaquant de 25 ans a trompé André Onana à la 48e minute, son premier réflexe a été de célébrer son premier but en Coupe du monde.

Mais il s’est aussitôt résigné, a baissé la tête et s’est arrêté comme pour dire que la victoire de la Suisse face au Cameroun lui laisse un goût amer. Comme il a l’habitude de le dire, le Cameroun est « son pays de naissance avec lequel il garde des liens profonds ».