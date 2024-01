« Tu aimes trop la nourriture », Ténor lance une pique à Eunice Zunon

- Publicité-

Le rappeur camerounais Ténor n’a pas encore complètement digéré sa rupture d’avec Eunice Zunon. Il vient encore de lancer une pique à la web humoriste ivoirienne.

Depuis sa rupture avec la chroniqueuse et web comédienne ivoirienne Eunice Zunon, le rappeur camerounais, Thierry Mengoumou Ayia, connu plus sous le pseudonyme professionnel Ténor semble toujours ne pas s’en remettre. Et pour cause, il ne rate aucune occasion de flécher la jeune dame.

Récemment en commentaire à une publication de la présidente des Kpakpatos, il l’a encore provoqué. En effet, Eunice Zunon a écrit sur sa page : « Depuis 202, je n’ai pas encore mangé. Et toi ? ». Et en réponse à ladite publication, Ténor a répondu : « C’est impossible, tu aimes trop la nourriture ».

N’ayant visiblement pas aimé ce commentaire du rappeur camerounais, Bébé Bouche Pointu a rapidement. « C’est toi qui sait ? Nous sommes en 2024 tu me cherches encore les problèmes. Je t’ai fait quoi ? », a répondu Eunice Zunon à Ténor.