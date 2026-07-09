Troisième compact régional du MCA: la communication pour optimiser la visibilité du programme

Une séance de travail stratégique a récemment réuni les équipes de MCA-Bénin Régional et la Direction de la communication de la Présidence de la République selon les informations de LaMarina.bj.

L’enjeu de la rencontre est de taille: poser les jalons d’un récit institutionnel cohérent autour d’un vaste programme d’infrastructures routières qui s’apprête à mobiliser plus de 400 millions de dollars.

​Cette rencontre technique, qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2026, marque une volonté partagée d’anticipation et de transparence avant le grand déploiement des travaux. Autour de la table, le directeur général de MCA-Bénin Régional, Afiss Bileoma, accompagné de Kristin Penn, directrice résidente du MCC au Bénin, et de Faiz Touré, a exposé la feuille de route et les articulations des interventions à venir.

En face, l’équipe de la Présidence, menée par le directeur de la communication Fiacre Vidjingninou, entouré de Maxime Ahotondji et Serges Nonvignon, a répondu par une disponibilité totale. L’objectif commun est de traduire des données techniques complexes en une information accessible, fluide et pédagogique pour le citoyen béninois dès cette phase d’amorçage.

​Au-delà de la simple visibilité médiatique, cette synergie répond à une exigence démocratique de redevabilité. Entré officiellement en vigueur en juillet 2025, ce troisième Compact amorce aujourd’hui son virage opérationnel grâce à une enveloppe globale de 406 millions de dollars, portée à parts presque égales par le gouvernement américain, via le MCC (202 millions), et l’État béninois (204 millions). Face à des partenaires financiers particulièrement rigoureux sur la traçabilité des investissements, le pouvoir de Cotonou sait qu’il doit documenter chaque étape préparatoire avec une clarté irréprochable.

​Sur le terrain, l’ambition finale est avant tout macroéconomique et sous-régionale. Il s’agit de désengorger le corridor vital qui relie le Port autonome de Cotonou aux pays de l’hinterland. Le point d’orgue de ce programme sera la transformation en 2×2 voies du tronçon Bohicon–Dassa-Zoumè sur la RNIE 2, un axe routier historiquement saturé.

Mais le projet ne se limite pas au bitume M. il englobe également des réformes de fond sur les mécanismes d’entretien des routes et la modernisation des procédures douanières.

​Après avoir consacré ses précédents programmes aux réformes institutionnelles puis à l’indépendance énergétique, le Bénin s’aventure ici sur le terrain de l’intégration régionale, un modèle encore pionnier pour le MCC sur le continent. En s’appuyant dès à présent sur l’appareil communicationnel de la Présidence, le MCA-Bénin Régional s’assure que cette mutation infrastructurelle et douanière soit comprise de tous, transformant ce défi logistique en une réussite nationale visible et partagée.