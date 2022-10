Triste nouvelle pour Paul Biya: tentative de suicide de sa fille Brenda (photo)

Brenda Biya, la fille du président du Cameroun, Paul Biya, aurait tenté une nouvelle fois de se suicider. Le faits ont été notés dans une capture snap de la jeune femme , publiée par le lanceur d’alerte Nzui Manto.

Brenda Biya est au bord de la dépression. Après ses frasques sur les réseaux sociaux, la toile est sous le choc depuis l’annonce de sa tentative de suicide.

Selon une lettre qu’elle a publié puis supprimé, Brenda Biya, la fille de Paul et Chantal Biya est dépassée par les moments difficiles qu’elle traverse ces derniers jours. Pour mettre fin, dit-elle, à ses souffrances, elle a décidé de se suicider le 10 octobre 2022.

« Dans cette lettre manuscrite postée sur Snap qu’elle a aussitôt supprimée, la fille du président camerounais révèle son addiction à la drogue, et ses problèmes de santé. Brenda dit avoir eu sa mère Chantal Biya au téléphone et lors de la conversation, elle a entendu son père Paul Biya dire : »Celle-là n’est pas encore morte ? » Elle se serait par la suite ouvert les veines essayant de mettre un terme à son existence. Un père incapable de s’occuper de sa propre progéniture ne peut jamais prétendre être le père de la nation », peut-on lire dans l’alerte lancée par Nzui Manto.

« J’espérais toujours mourir »

« Chaque nuit, je priais pour que Dieu me laisse mourir, car les choses devenaient trop accablantes pour moi. Mais chaque jour, je me réveillais et j’espérais toujours mourir », ajoute t-elle dans son journal intime. Mieux, Brenda regrette avoir été à l’origine de nombreux scandales qui ont sali le nom de sa famille.

Pour l’instant, la famille présidentielle n’a pas encore réagi à cette bien triste nouvelle qui inquiètent les internautes.