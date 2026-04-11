Tribunal de Cotonou: un conducteur poursuivi par son employeur pour vol de gasoil

Le tribunal de première instance de Cotonou examine actuellement une affaire de vol de carburant impliquant un conducteur accusé d’avoir soustrait du gasoil à un véhicule de transport en service.

L’audience, qui s’est tenue cette semaine, a mis en lumière des faits jugés graves par la partie civile et le ministère public.

Selon les éléments du dossier, le mis en cause, conducteur professionnel, aurait été surpris en flagrant délit en possession de quantités significatives de gasoil appartenant à l’entreprise pour laquelle il travaillait.

L’accusation reproche au prévenu d’avoir prélevé illicitement le carburant dans le réservoir du véhicule de service, avant de le revendre à des tiers, causant ainsi un préjudice financier à son employeur.

Au cours de l’instruction, le tribunal a entendu plusieurs témoins, dont des collègues du conducteur et des responsables de l’entreprise plaignante, qui ont décrit la situation et confirmé les anomalies constatées dans le suivi du carburant. Ces témoignages ont servi à établir que les prélèvements effectués n’étaient pas conformes aux pratiques normales de gestion du carburant.

Face aux charges retenues contre lui, le conducteur a nié toute intention frauduleuse, affirmant que les prélèvements étaient justifiés par des besoins personnels et qu’il s’agirait d’un malentendu. Sa défense a également contesté le mode de surveillance du carburant mis en place par l’employeur, remettant en question la régularité des contrôles.

Le ministère public a argué que les faits, tels qu’établis par les éléments de preuve et les témoignages, constituent une atteinte aux biens de l’entreprise et justifient des poursuites pour vol. Il a requis que le tribunal statue en conséquence, afin de rappeler l’importance du respect des obligations professionnelles et des règles de gestion des ressources.

L’affaire est actuellement en délibéré, et le tribunal se réserve de rendre sa décision dans les prochains jours. La sentence pourrait être prononcée après examen approfondi des arguments des parties et de l’ensemble des pièces du dossier.