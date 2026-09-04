Transport : Uber cesse brutalement ses activités de VTC au Nigeria et en Ouganda

Coup de tonnerre dans le secteur des mobilités urbaines en Afrique subsaharienne. Le géant américain Uber a officialisé début septembre 2026 l’arrêt avec effet immédiat de l’ensemble de ses opérations de réservation de VTC au Nigeria et en Ouganda, interrompant brutalement l’accès à son application mobile pour les passagers et les chauffeurs partenaires.

Cette cessation d’activité tourne une page historique pour l’écosystème numérique africain. La décision met un terme définitif à douze années d’activité d’Uber au Nigeria, initiées lors de son implantation pionnière à Lagos en 2014, ainsi qu’à environ dix années de présence continue en Ouganda, où le service fonctionnait depuis 2016.

Pour justifier ce désengagement, l’entreprise explique s’appuyer sur un réexamen approfondi de ses priorités commerciales et d’investissement sur ses marchés extérieurs. Cette annonce intervient en parallèle d’un vaste plan mondial de restructuration organisationnelle, qui implique une réduction de près de 10 % de l’ensemble des effectifs de la plateforme à l’échelle internationale.

Sur ces deux marchés, la marque à la renommée mondiale a enregistré une perte sévère et continue de ses parts de marché au cours des dernières années. La multinationale a cédé un terrain considérable face à l’offensive commerciale agressive de rivaux comme Bolt, inDrive, SafeBoda ou Yango, le tout dans un climat macroéconomique particulièrement rude marqué par une forte inflation et la flambée durable du coût des carburants.

Maintien stratégique sur plusieurs autres marchés du continent

La firme américaine a toutefois précisé que ce retrait drastique demeure strictement limité à ces deux seuls pays. Uber réaffirme sa volonté de préserver ses positions stratégiques et maintient l’intégralité de sa présence sur d’autres marchés clés du continent africain, notamment en Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana, mais également en Égypte et au Maroc.