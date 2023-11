Transpiration excessive: remède naturelle pour éviter les odeurs des aisselles

- Publicité-

Odeurs de transpiration, mauvaise haleine, odeurs de pieds et de mains… Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes, et on fait tout pour s’en débarrasser. Si les traditionnels déodorants et anti-transpirants ont la cote, certains remèdes de grand-mères peuvent vous aider à lutter contre les mauvaises odeurs produites par votre organisme.

La transpiration est très utile, car elle permet de réguler la température corporelle et participe à l’élimination des déchets et des toxines. Mais lorsqu’elle est excessive, elle devient alors très gênante et peut provoquer perte de confiance en soi et isolement social. Quelles solutions pour limiter ce problème de transpiration excessive ?

Les tomates sont des antiseptiques naturels et peuvent détruire toute une série de bactéries, y compris celles qui causent les odeurs sous les aisselles. Les tomates exfolient également la peau, resserrent les pores et éliminent les cellules mortes. Frottez une tranche de tomate ou extrayez la pulpe et appliquez-la sur les aisselles. Rincer après cinq minutes.

Les poils des aisselles provoquent-ils une mauvaise odeur ?

Oui. Étant donné que les poils des aisselles retiennent plus d’humidité, un excès de sueur est produit. Et cela donne à la sueur plus de temps pour se mélanger aux bactéries responsables des odeurs nauséabondes. Par conséquent, il est important de raser ou de couper les poils des aisselles pour contrôler les mauvaises odeurs.