« Traité d’intimidateur », Davido répond enfin aux accusations de la mère de son 1er enfant

- Publicité-

Impliqué dans une vive polémique « d’intimidation financière » depuis les récentes déclarations de la mère de son premier enfant Sophia, Davido a finalement décidé de rompre le silence.

Depuis quelques heures, le célèbre chanteur nigérian Davido est au centre d’une polémique sur les réseaux sociaux après que Sophia Momodu, la mère de sa première fille, ait publié un tweet voilé sur les abus et intimidations que subissent les femmes, notamment à cause de l’argent. Elle a accusé les hommes qui utilisent l’argent pour faire pression sur les femmes de rester avec eux, en particulier lorsqu’il y a des enfants impliqués de « crapules ». « Il doit y avoir une place particulière en enfer pour ceux qui agissent comme ça et punissent délibérément des enfants innocents. Cela fait plus d’un an et ça suffit », a-t-elle ajouté.

Très vite, les internautes ont compris que le message de Sophia Momodu était destiné à Davido, qui est souvent accusé d’utiliser son argent pour intimider les femmes et les garder sous son contrôle. Cette accusation n’est pas nouvelle pour le chanteur nigérian, qui a été impliqué dans plusieurs scandales impliquant des femmes dans le passé.

- Publicité-

Face à ces allégations, Davido a finalement réagi en retweetant une capture d’écran sur son propre compte Twitter. Il a ensuite ajouté en légende une ligne de son morceau « Away » de son nouvel album « Timeless », affirmant qu’il n’avait pas de temps à perdre avec des disputes sans sens. « Je n’ai pas le temps pour le Wahala », a-t-il écrit.

Faut-il le rappeler, Davido s’est récemment marié à Chioma, sa fiancée de longue date, après la mort tragique de leur fils de trois ans. Depuis, il a été plus discret sur sa vie privée et a tenté de se concentrer sur sa carrière musicale avec la sortie de son nouvel album.

Articles similaires