Traité de « fou » pour avoir affiché sa croyance religieuse, Elow’n recadre sèchement Makosso

Elow’n n’est pas du tout content du général Makosso. Le rappeur vient de le notifier dans un direct sur sa page Facebook à travers lequel il reproche au controversé pasteur de l’avoir traité de féticheur.

Il y a quelques jours, le rappeur ivoirien et membre du groupe Kiff no Beat avait publié sur sa page Facebook, une image étrange qui laissait voir un lieu de culte avec plusieurs « objets occultes » à l’intérieur. En légende de cette photo étrange, le rappeur a mis « vive la spiritualité africaine ». Un post qui a suscité une avalanche de réactions dont celle du général Camillie Makosso.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc - - Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

Visiblement dérangé par ce post, le controversé pasteur Camille Makosso s’en est pris au rappeur tout en qualifiant ces pratiques de fétichisme et démoniaque. Des propos qui ont poussé le jeune artiste à monter au créneau pour dire ses quatre vérités.

« Je préfère prier comme un africain. Je préfère rester authentique à ma propre culture. Toi en tant qu’africain, au lieu de me soutenir, tu viens me traiter de Féticheur. Non je n’accepte pas. Par respect, je ne vais pas utiliser des propos insultants comme toi », a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook.

Très remonté, l’ancien membre de Kiff No Beat a invité le général Makosso, à lui accorder le minimum du respect. « Tu dis que je n’ai jamais eu de trophée. Pour information, j’ai été le premier artiste rap ivoire à remporter le Afrima Awards. Je suis star il y a longtemps mais je ne suis pas dans buzz. Donc pardon. Tu ne sais rien de ma vie et moi également. Si tu veux parler de moi, sois dans le respect s’il te plaît et si tu as des questions, je suis là pour répondre mais plus jamais ça », a-t-il lancé, au pasteur.