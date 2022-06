Tournoi UFOA B U17: les Écureuils cadets du Bénin au Ghana ce vendredi

Les Écureuils cadets vont s’envoler pour le Ghana ce vendredi 10 juin 2022 dans le cadre du Tournoi UFOA B U17. Le Bénin démarre sa campagne le 12 juin prochain par un choc contre la Côte d’Ivoire à Cape Coast.

Du 11 au 24 juin prochain aura lieu à Cape Coast, le tournoi UFOA zone B. Une compétition comptant pour les qualificatifs de la CAN U17 qui se déroulera en 2023 en Algérie. Egalement en course, le Bénin défiera la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger dans la poule B.

La délégation béninoise va s’envoler ce vendredi pour le Ghana, hôte de la compétition. Le vol devrait partir de l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou dans l’après-midi de ce jour. Les 20 joueurs retenus après le test IRM, l’encadrement technique et quelques membres de la FBF seront sans doute du voyage.

Pour rappel, le Bénin lancera sa campagne par une rencontre décisive contre les Éléphanteaux. Un adversaire assez coriace que la team U17 du Bénin va devoir écarter pour espérer aller loin dans ce tournoi. La rencontre aura lieu le 12 juin au stade Cape Coast. Les béninois joueront leur deuxième match face au Burkina Faso (le 15 juin) avant de croiser le Niger lors de la dernière journée (18 juin). Les deux finalistes se qualifieront pour la CAN U17 en Algérie.

Le programme complet des Écureuils U17:

12 Juin : Côte d’Ivoire vs Bénin (16h)

15 Juin : Bénin vs Burkina Faso (19h)

18 Juin : Niger vs Bénin (16h)