Tournée annulée de Patrick Bruel : Pascale de La Tour du Pin raconte un accrochage passé avec le chanteur

Invitée de l’émission française Buzz TV ce mercredi 2 septembre 2026, la journaliste Pascale de La Tour du Pin a jugé « raisonnable » la décision de Patrick Bruel d’annuler sa tournée anniversaire, avant de revenir sur un échange tendu avec le chanteur français survenu par le passé. L’entretien intervient au lendemain de l’annonce, par l’artiste lui-même, de l’arrêt de sa tournée « Alors regarde 35 », alors qu’il fait face à une trentaine de plaintes pour des faits à caractère sexuel.

Reçue sur le plateau de Damien Canivez et Sarah Lecœuvre pour la rentrée de l’émission, Pascale de La Tour du Pin est longuement revenue sur cette actualité qui secoue la scène musicale française. Patrick Bruel, mis en examen dans quatre dossiers distincts portant sur des faits allegués entre 2008 et 2019 à Neuilly-sur-Seine, Bruxelles, Perpignan et Ajaccio, et visé par une trentaine de plaintes pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol, a annoncé le 1er septembre l’annulation des 35 dates de sa tournée, qui devait débuter le 2 octobre à Chartres. L’artiste conteste les faits qui lui sont reprochés.

« On se posait la question de savoir dans quelle condition sa tournée pouvait se tenir. Les associations féministes ont été des actrices majeures. Il a pris, je pense, une décision raisonnable », a estimé la journaliste, tout en relevant que certains fans de l’artiste, entendus le même matin sur une autre chaîne, avaient exprimé leur déception face à cette annulation.

Les billets déjà vendus pour la tournée doivent être remboursés, selon l’avocate de l’artiste. Patrick Bruel a de son côté indiqué, dans un message publié sur les réseaux sociaux, avoir fait « le choix de l’apaisement », précisant que cette décision ne signifiait pas qu’il renonçait à se défendre devant la justice.

Un premier échange « un peu vif » avec Patrick Bruel

Interrogée sur sa relation personnelle avec le chanteur, Pascale de La Tour du Pin a également raconté leur unique rencontre, survenue plusieurs années auparavant dans le cadre professionnel d’une autre matinale télévisée. « J’ai eu l’occasion de le croiser une fois. Les premiers échanges ont été un peu vifs parce que j’avais dû faire des choix, dans une autre matinale, un autre temps », a-t-elle expliqué.

Selon son récit, Patrick Bruel lui aurait reproché d’avoir écarté, lors d’un casting, une candidate qu’il connaissait. « On fait passer des castings, quand on arrive dans une matinale on ne retient que certains candidats et sans le savoir, j’avais écarté une des candidates qu’il connaissait et ça ne lui avait pas plu. Il avait trouvé bon de me le dire », a-t-elle rapporté, avant d’assurer que la relation s’était depuis apaisée : « Il faut faire des choix, on les assume. Et après, les choses sont rentrées dans l’ordre. »

Les quatre informations judiciaires ouvertes contre Patrick Bruel, âgé de 67 ans, restent à ce stade en cours d’instruction.