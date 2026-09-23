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France : Booba relance son clash avec Mbappé avant le Ballon d’Or

En France, Booba a relancé, mardi 22 septembre 2026, son offensive verbale contre Kylian Mbappé. Dans une story Instagram largement relayée, le rappeur a qualifié l’attaquant français de « prétentieux et arrogant » et estimé qu’un éventuel Ballon d’Or lui serait attribué surtout pour des raisons commerciales.

Anne Sophie
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France : Booba relance son clash avec Mbappé avant le Ballon d’Or
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L’artiste a notamment avancé qu’un sacre pourrait servir à « vendre du maillot ». Il a aussi accusé la FIFA de corruption. Ces affirmations relèvent entièrement de l’opinion de Booba : son message n’apporte aucun élément permettant de les établir.

La sortie a rapidement circulé sur les comptes consacrés au football, avant d’être reprise par La Nouvelle Tribune et Foot Mercato. Elle prolonge les piques publiques du rappeur contre le capitaine des Bleus, désormais placé au centre d’une nouvelle séquence mêlant célébrité, sport et réseaux sociaux.

Le message intervient alors que Kylian Mbappé affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or. La distinction est organisée par France Football, et non par la FIFA visée dans la story de Booba. Le lauréat de l’édition 2026 doit être dévoilé le 26 octobre.

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