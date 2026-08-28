Tourisme : l’Afrique du Sud reste largement portée par les arrivées régionales

L’Afrique du Sud a accueilli 991 696 touristes internationaux ayant passé au moins une nuit sur son territoire en juillet 2026, contre 881 393 un an plus tôt, soit une hausse de 12,5 %. Cette progression confirme la reprise du secteur, mais elle reste d’abord portée par les arrivées en provenance des pays voisins de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Au total, 3 154 725 voyageurs ont transité par les points d’entrée et de sortie du pays en juillet, dont 1 273 663 arrivées étrangères. Parmi les touristes de séjour, 785 469 venaient des pays de la SADC, contre 193 637 des marchés d’outre-mer et 11 751 d’autres pays africains, ce qui maintient un net déséquilibre en faveur des flux sous-régionaux.

Selon le ministère sud-africain du Tourisme, le pays a cumulé 6 576 169 arrivées touristiques internationales entre janvier et juillet 2026, en hausse de 12,4 % sur un an. Le ministère précise que les arrivées en provenance d’Afrique ont progressé de 14,3 % sur les sept premiers mois de l’année, contre 5,7 % pour l’outre-mer, signe que l’élargissement des clientèles avance plus lentement que la croissance régionale.

Ces statistiques confirment le poids économique d’un secteur que le gouvernement présente comme un levier de croissance et d’emploi. Toujours selon le ministère, le tourisme a soutenu 954 000 emplois directs et représenté 4,9 % du produit intérieur brut sud-africain en 2024.