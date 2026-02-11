Tottenham: Mikel Arteta rend hommage à Thomas Frank après son limogeage

Mikel Arteta a adressé un message de soutien à Thomas Frank, remercié par Tottenham mercredi matin, au terme d’une série de résultats décevants. Le technicien danois paie la mauvaise dynamique des Spurs, actuellement 16es de Premier League, avec seulement deux victoires lors de leurs 17 dernières rencontres de championnat. Sous la menace d’une relégation devenue préoccupante, la direction du club londonien a choisi de mettre fin à son mandat après à peine huit mois sur le banc.

S’il était resté en poste, Frank aurait retrouvé Arteta le 22 février à l’occasion du derby du nord de Londres. Interrogé sur ce départ, l’entraîneur d’Arsenal a tenu à saluer son homologue. « C’est toujours une triste nouvelle lorsqu’un collègue ne peut pas poursuivre son travail. Thomas est un excellent entraîneur et un homme remarquable, il l’a démontré en championnat », a confié Arteta. Avant d’ajouter : « Nous savons tous que notre responsabilité dépasse la seule performance. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour la suite, quelle que soit la direction qu’il choisira. »