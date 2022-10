Tottenham: Antonio Conte désigne le coupable de la défaite face à Arsenal￼￼

En conférence de presse ce samedi, après la défaite de Tottenham face à Arsenal (1-3) en Premier League, Antonio Conte a analysé cette désillusion des Spurs qui pourraient dégringoler au classement. Et l’entraîneur du club londonien estime que les décisions arbitrales durant le match ont précipité la défaite de siens.

C’est une défaite qui pourrait coûter sa troisième place à Tottenham. Ce samedi après-midi, les Spurs se sont inclinés face à Arsenal dans le derby de Londres. Dans une rencontre comptant pour la huitième journée du championnat, les coéquipiers de Son Heung-Min ont été battus sur le score de 3-1. Malgré le but d’Harry Kane à la demi-heure de jeu, les visiteurs ont été écrasés sur des réalisations de Thomas Partey, Gabriel Jesus et Granit Xhaka.

En conférence de presse après le match, Antonio Conte s’est exprimé sur ce gros revers de ses hommes. Et l’entraineur des Spurs a regretté les nombreuses occasions manquées par les Londoniens surtout en première période. «Je pense que la première mi-temps était dans la balance. Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer. On a fait une grosse erreur avec la dernière passe car on avait un grand espace. En deuxième mi-temps, nous avons encaissé un deuxième but tôt et nous pouvions faire beaucoup mieux », a déclaré Antonio Conte à BT Sport.

Le technicien italien a également évoqué l’expulsion d’Emerson à l’heure de jeu sur une décision de l’arbitre Anthony Taylor. Une expulsion qui a précipité la défaite de son équipe des Spurs. «Avec le carton rouge, [est allé] le match. C’était un match vraiment difficile après ça. Nous avons dû changer totalement alors. C’était la décision de l’arbitre et je ne veux pas faire de commentaire », a ajouté l’ancien coach de Chelsea.