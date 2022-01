Tori-Bossito: une famille interrompt l’inhumation de leur fille en percevant des blessures sur son corps

Selon les informations, dans sa recherche de la vérité, la famille de la disparue a finalement appris une version autre que celle du mari de la défunte. Interrogé, l’enfant de 12 ans qui vivait avec le couple a révélé que le drame est survenu au moment où dans son excès de colère, « papa s’est encore mis à bastonner maman jusqu’à ce que cette dernière s’est endormie et ne s’est plus réveillée », a rapporté « 24haubénin ».

Alors que les sages et notable du village procéderaient aux derniers rites de l’inhumation de la jeune dame décédée le 09 Janvier dernier, sa famille leur a demandé de tout arrêté et de remettre le corps de la victime dans le cercueil. Elle veut en savoir davantage sur les circonstances du décès de leur fille.

A Tori-Bossito, dans le département de l’Atlantique, une famille a interrompu les rites d’inhumation de leur fille présumée morte par crise cardiaque, en percevant sur le corps du cadavre des blessures. La famille a exigé des sages et notables du village qui s’occupaient de la cérémonie de tout stopper et de remettre le corps de la disparue dans le cercueil.

