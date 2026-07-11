Top Chef : Arnaud Delvenne reconnaît avoir harcelé sexuellement un salarié

Viviana Pisacane, lauréate de la dernière saison, avait récemment fait des révélations fracassantes concernant un incident survenu dans sa carrière. En effet, elle a confié à Buzz TV qu’un grand chef lui avait un jour lancé une casserole, un geste violent même si l’objet n’était pas rempli. Ce témoignage souligne les pressions et violences parfois présentes dans le milieu de la gastronomie. Par ailleurs, l’émission Top Chef elle-même est aujourd’hui éclaboussée par une nouvelle controverse liée à des comportements inappropriés au sein des établissements où travaillent certains candidats connus du grand public.

Arnaud Delvenne, cuisinier belge qui s’était illustré en atteignant la finale en 2022, est aujourd’hui au cœur d’une affaire grave de harcèlement sexuel et moral. Selon Le Parisien, le 11 juillet, il aurait adressé des propos déplacés et des avances non désirées à un de ses salariés, prénommé Samuel, dans l’un des bistrots « Pas Parisiens », où Stéphane Rotenberg détient des parts. Les échanges débutèrent par des compliments avant de dégénérer en menaces explicites. Parmi les messages envoyés, un passage choquant disait : « Je vais te faire crier comme je l’ai fait avec un Kabyle hier soir. »

Des accusations d’harcèlement sexuel et moral portées par un ancien salarié

Le harcèlement aurait commencé en avril 2025 quand Arnaud Delvenne s’est rapproché de Samuel, envisagé alors comme son éventuel bras droit. Outre des propositions alléchantes telles que l’emmener à Deauville ou la promesse de mariage, les avances répétées ont rapidement pris un tour inquiétant. Bien que Samuel ait clairement manifesté son désintérêt en évoquant notamment qu’il était en couple, Delvenne aurait répondu : « J’adore détourner des hétéros. »

Samuel, sans expérience préalable en cuisine, a d’abord tenté de minimiser la situation par le rire et n’a pas osé dénoncer ces faits immédiatement. En plus du harcèlement sexuel, il a été victime de harcèlement moral de la part de Delvenne, qui utilisait régulièrement insultes, remarques désobligeantes sur l’apparence physique et accès de colère. Selon les témoignages, d’autres employés du bistrot auraient été victimes ou témoins de gestes déplacés et d’avances répétées de la part de ce chef, créant un climat de travail toxique.

Dans un contexte marqué par de nombreuses absences de Samuel liées à son mal-être, Delvenne aurait aggravé la situation en le soumettant à des punitions, notamment en lui imposant des tâches ingrates comme éplucher des légumes dans le froid, ou en le forçant à s’asseoir devant les clients pour mémoriser le règlement intérieur jugé insuffisant. Ces comportements ont contribué à un environnement professionnel oppressant.

En février 2026, Samuel a décidé de briser le silence, conduisant la direction à ouvrir une enquête officielle. Contacté à ce sujet, Arnaud Delvenne a reconnu les faits et exprimé ses regrets, indiquant avoir suivi des formations qui l’ont aidé à comprendre ses erreurs. Il a déclaré : « Il y a faute, clairement. Peut-être que je ne suis pas fait pour diriger une cuisine. »

Un mea culpa assumé par l’ancien finaliste

Arnaud Delvenne a reconnu un mauvais comportement dans le cadre professionnel, notamment à travers des échanges de SMS inappropriés avec Samuel qui, selon ses propres mots, n’étaient pas issus d’un jeu sain. Il a également admis avoir dépassé les limites dans ses interactions envers les salariés, en s’excusant auprès de Samuel et en soulignant qu’il suivait désormais un accompagnement avec un coach de vie.

Le chef belge a déclaré vouloir mieux gérer son autorité et ses rapports humains pour éviter que de telles situations se reproduisent, insistant sur le fait qu’il est passionné par la cuisine, profession dans laquelle il s’est lancé à l’âge de 15 ans contre l’avis de ses parents. Toutefois, il reconnaît l’importance du recul et de la formation sur le management, un domaine qu’il dit ne pas maîtriser naturellement.

Cette affaire spectaculaire éclaire les difficultés rencontrées parfois dans le monde culinaire, particulièrement dans des milieux où la pression est forte et les relations hiérarchiques complexes.